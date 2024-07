Governo do Estado vai entregar quatro grandes obras rodoviárias no início de 2025

Quatro grandes obras rodoviárias do Governo do Paraná serão concluídas até o primeiro semestre de 2025, resolvendo gargalos históricos em regiões estratégicas do estado. Elas fazem parte de um pacote bilionário de obras com recursos do Tesouro, projetando o crescimento do Paraná nos próximos anos. O estado encerrou 2023 com o maior crescimento da atividade econômica do Brasil.

Em Londrina, no Norte, o Governo do Estado executa o Viaduto da PUC. A obra, que prevê a elevação das pistas da rodovia federal duplicada no trecho, inclui uma passagem inferior com pistas duplas ligadas a duas rotatórias e novas marginais, separando o tráfego local do de longa distância. Com investimento de R$ 31 milhões, 35,40% da obra está concluída, conforme medição de maio.

Na região Central, a pavimentação entre Pitanga e Mato Rico é a obra mais emblemática. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) já completou 74,75% da pavimentação da PR-239, conectando Mato Rico ao asfalto. Com investimento de R$ 89 milhões, a obra abrange 43,15 quilômetros de pista com duas faixas de 3,5 metros e acostamentos de 2,6 metros. Até agora, 30 quilômetros já receberam pavimentação com camadas de base, sub-base e capa asfáltica.

O Governo do Paraná também iniciou a pavimentação de Doutor Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba, com 11,95 quilômetros asfaltados na saída do município em direção a Cerro Azul, melhorando a segurança e agilidade dos motoristas.

Na mesma região, a duplicação da PR-092, conhecida como Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré, está na reta final. Com 81,08% da obra concluída, o investimento é de R$ 112 milhões. A obra se estende por 4,74 quilômetros até o perímetro urbano de Almirante Tamandaré, com pavimento rígido de concreto na pista central e pavimento flexível asfáltico nas vias marginais. Inclui sistema de drenagem, sinalização, dispositivos de segurança viária, 10 pontes, quatro viadutos, ciclovia, passeios, passarela para pedestres, melhorias ambientais, iluminação viária e serviços complementares.

O Contorno Norte de Castro, nos Campos Gerais, está próximo da conclusão. Com investimento de R$ 113 milhões, a obra compreende 15,60 quilômetros de pista nova de pavimento asfáltico, duas faixas de rolamento de 3,6 metros cada e acostamentos de 2,5 metros. Inclui uma ponte de 320 metros sobre o Rio Iapó e um viaduto. A obra se conecta a outra concluída em 2021, que pavimentou 2,6 quilômetros e construiu um viaduto no entroncamento da PR-090 com a PR-340, incluindo drenagem e iluminação LED.