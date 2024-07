Prefeito anuncia novos ônibus e novas rotas de circular em Wenceslau Braz

Os moradores do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, devem receber novidades no sistema de transporte público nas próximas semanas, conforme anunciou o prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho.

Na última quinta-feira (11), o prefeito utilizou as redes sociais para informar a população brazense que o sistema de transporte público no município, popularmente conhecido como “Circular”, irá passar por um processo de remodelação e irá ganhar novos veículos. “Compramos três novos ônibus para dar mais conforto e segurança para os passageiros e também iremos realizar a mudança em algumas rotas”, adiantou o prefeito.

Taidinho ainda aproveitou a oportunidade para informar que diversos pontos de coleta de passageiros irão passar por reformas e melhorias. “Além de proporcionar novos veículos, também iremos realizar a reforma ou instalação de novas cabines nos principais pontos de coleta de passageiros”, explicou.

O prefeito ainda garantiu que, mesmo com os investimentos para promover as melhorias no transporte público, a Circular irá funcionar gratuitamente. “Implantamos esse modelo em nossa gestão que iniciou em 2009 e perdurou por oito anos. É um compromisso que temos com ao brazenses”, pontuou.

Atualmente, Wenceslau Braz conta com três linhas de Circular que partem do ponto Central, que fica localizado na Praça da Igreja Matriz e atende moradores de diferentes vilas como, por exemplo, Toyoki, Santa Madalena, Los Angeles entre outras.