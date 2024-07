Carreta carregada com milho tomba em curva fechada

Um acidente de trânsito registrado no fim da noite desta segunda-feira (15) deixou um caminhoneiro ferido na rodovia PR-435 no trecho que passa pelo município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 no trecho da rodovia que liga os municípios do Congonhinhas a Ibaiti. O caminhoneiro teria perdido o controle da direção e acabou tombando em uma curva fechada na altura do km 08 da rodovia.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao homem que foi encaminhado ao hospital de Congonhinhas para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito que ficou lento devido ao veículo e parte da carga de milho terem ficado sobre a pista.