Rapaz de 19 anos é preso em Wenceslau Braz após agredir companheira grávida

Na última quinta-feira (11), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um rapaz de 19 anos acusado de agredir sua companheira grávida no município de Wenceslau Braz.

O incidente aconteceu na última segunda-feira (08), em via pública. Após a agressão, o suspeito foi perseguido por agentes da PM, mas conseguiu fugir após se esconder no cemitério da cidade e trocar tiros contra os agentes.

Com isso, a PCPR iniciou diligências para localizar o indivíduo e solicitou ao Poder Judiciário sua prisão preventiva pelo crime de lesão corporal classificada. O pedido foi apoiado pelo Ministério Público e concedido pela Justiça.

De acordo com explicações do delegado da Polícia Civil de Wenceslau Braz, Huarlei Oliveira, o homem já havia agredido a mesma vítima no mês de janeiro deste ano, resultando em um indiciamento anterior.

Contudo, na manhã da última quinta-feira (11), o suspeito foi localizado e encaminhado ao Departamento Penitenciário (DEPEN) de Wenceslau Braz, onde está à disposição da justiça.

Legenda: Homem de 19 anos é preso em Wenceslau Braz após agredir companheira grávida

Fonte: Fábio Dias/EPR