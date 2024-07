Carreta tomba e caminhoneira morre na PR-092

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de uma caminhoneira nesta segunda-feira (08) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a mulher foi identificada como Eloisa Vantroba, de 42 anos, que conduzia uma carreta Scania quando, na altura do km 287 da rodovia, acabou perdendo o controle da direção e a carreta tombou as margens da rodovia.

O acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Quatiguá a Siqueira Campos e, infelizmente, a mulher morreu no local. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Eloisa era natural de Ponta Grossa onde foi velada e sepultada na tarde desta terça-feira (09).