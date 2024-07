Queda de moto mata adolescente em Siqueira Campos

Um grave acidente de trânsito registrado no último domingo (07) tirou a vida de um adolescente na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o menor estava em uma motocicleta Honda CG Titan com placas de Ourinhos/SP quando acabou sofrendo uma queda e teve ferimentos graves. Ainda segundo o registro, o menor chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.

As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar sequência ao atendimento da ocorrência.