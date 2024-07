Wenceslau Braz recebe investimento milionário para reforma das praças centrais

Com mais de R$ 1 milhão de investimentos, a prefeitura de Wenceslau Braz deu início à reforma das praças principais da cidade, inovando o município e trazendo melhorias na infraestrutura da cidade.

Na última segunda-feira (01), a prefeitura de Wenceslau Braz deu início a reforma das praças Matriz e Rui Barbosa, conhecida popularmente como a Praça do Fórum. De acordo com informações coletadas pela reportagem, a reconstrução conta com a implantação de diversas inovações que trarão melhorias na infraestrutura do município.

Segundo informações da Secretaria de Planejamento de Wenceslau Braz, ambas as praças receberão o mesmo serviço, que tem como prazo seis meses para entrega. Entre as melhorias que serão realizadas nas praças estão a troca de todo o calçamento, construção de um deck, academia da terceira idade, parque infantil, troca de bancos e lixeiras e a construção de pergolados.

Para o atual prefeito de Wenceslau Braz, Athayde Ferreira dos Santos Junior, conhecido como Taidinho, esta reforma simboliza um avanço significativo para o município. “Esta reforma simboliza um avanço de Wenceslau Braz, pois será algo diferenciado no município, atraindo a presença de mais pessoas e ofertando mais um espaço de lazer para a comunidade”, afirma o prefeito.

“Me sinto realizado por mais esta conquista, pois a reconstrução das praças servirá como um cartão-postal para Wenceslau Braz, atraindo cada vez mais empresas de qualidade, visitantes e aumentar a beleza do município. Para mim, é um presente para a comunidade brazense, que poderá aproveitar para curtir o fim de semana”, acrescenta Taidinho.

Para realizar esta reforma, serão investidos R$1.093.460, sendo que R$544.100 serão destinados para a Praça Rui Barbosa e R$549.360 serão destinados para a Praça da Matriz. Esta verba foi emitida pelo Governo do Estado do Paraná com contrapartida do município.

De acordo com fala do prefeito, mais projetos serão realizados no município, visando aumentar a qualidade da infraestrutura municipal de Wenceslau Braz.