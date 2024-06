Frente Parlamentar debate fiscalização das obras dos pedágios

A fiscalização das obras dos pedágios no Paraná será tema da 3ª reunião da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná na Assembleia Legislativa do Paraná.

A reunião será realizada na segunda-feira, 1º de julho, às 10h, no Auditório Legislativo. O objetivo é abrir para debate as melhores práticas para fiscalizar as obras das novas concessões dos pedágios nas rodovias do Paraná junto ao setor produtivo e entidades ligadas à Engenharia.

O encontro reúne representantes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Instituto de Engenharia do Paraná (IEP-PR), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Sistema Ocepar.

O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Fabio Oliveira (Podemos), destaca a presença do setor produtivo, do Crea-PR e Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) na reunião.

“O trabalho conjunto entre instituições e a Frente Parlamentar visa assegurar padrões elevados de qualidade e transparência para que a população paranaense não seja novamente prejudicada com obras inacabadas”, afirmou o coordenador da Frente Parlamentar.

“Isso inclui monitorar o uso de materiais, assegurar a conformidade dos padrões de qualidade e fornecer recomendações técnicas que resultem em um planejamento mais eficiente.”

São membros da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável os deputados Adão Litro (PSD), Alexandre Curi (PSD), Alisson Wandscheer (SD), Cobra Repórter (PSD), Hussein Bakri (PSD), Delegado Jacovós (PL), Mabel Canto (PSDB), Marcelo Rangel (PSD), Moacyr Fadel (PSD), Ney Leprevost (União), Pedro Paula Bazana (PSD), Tercilio Turni (MDB), Tiago Amaral (PSD) e Reichembach (PSD).