Moradores jogam tijolos em policiais durante prisão de homem perigoso

Um homem considerado perigoso foi preso pela equipe da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (26). A ocorrência foi registrada no município de Cornélio Procópio e os policiais enfrentaram problemas para conseguir conter o suspeito.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pelo bairro Vila Nova quando avistaram um homem de 29 anos que é conhecido no meio policial por ser considerado perigoso. Com isso, os policiais realizaram sua abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Com isso, foi dada voz de prisão ao suspeito que reagiu não acatando as ordens dos policiais. Além disso, tentou empreender fuga e incitou moradores a jogar tijolos contra a equipe.

Diante da situação, foi solicitado apoio de outras viaturas visto que os populares estavam jogando tijolos contra os policiais e a viatura sendo que, em dado momento, foi necessário realizar disparos com munição de impacto para dispersar a confusão.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.