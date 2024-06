Projeto Agita Jaguariaíva promove escolinhas gratuitas para crianças

A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), mantém desde 2009 o Projeto Agita Jaguariaíva. Este projeto visa proporcionar escolinhas esportivas gratuitas para crianças, com modalidades como futebol e futsal. Em junho, essas escolinhas participaram de jogos amistosos, destacando-se em duas importantes competições.

No início do mês, a categoria Sub-17 da Escolinha de Futebol enfrentou o time de Piraí do Sul. O confronto aconteceu no Ramon Delgado Filho - Complexo Esportivo Matarazzo, proporcionando uma oportunidade para os jovens atletas demonstrarem suas habilidades. Já no dia 25 de junho, a categoria Sub-12/11 da Escolinha de Futsal jogou no Ginásio Tubunão contra a equipe E.P.A.M. de Jaguariaíva. Ambas as partidas promoveram a confraternização entre os atletas e incentivaram a disputa saudável.

Essas atividades são consideradas cruciais para os alunos, pois permitem a prática das técnicas aprendidas nas aulas e proporcionam uma avaliação direta por parte dos treinadores. Além disso, os jogos amistosos contribuem para o desenvolvimento de diversas competências entre os jovens, como autoconfiança, trabalho em equipe e espírito esportivo.

O Projeto Agita Jaguariaíva tem sido um importante pilar na promoção do esporte entre as crianças da cidade, oferecendo uma estrutura gratuita e de qualidade. As escolinhas de futebol e futsal têm sido um espaço onde os jovens podem se desenvolver tanto tecnicamente quanto pessoalmente, com o acompanhamento de profissionais qualificados.

Para os interessados em participar das Escolinhas de Futebol da prefeitura, mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3535-9369 e 3535-9398. A iniciativa continua aberta a novos participantes, incentivando a prática esportiva desde cedo e contribuindo para a formação de futuros atletas.

Os recentes jogos amistosos demonstram o comprometimento da SMECEL em proporcionar atividades esportivas diversificadas e acessíveis para as crianças de Jaguariaíva. Através do Projeto Agita Jaguariaíva, a prefeitura reafirma seu compromisso com a educação, cultura, esporte e lazer, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento integral dos jovens da comunidade.