Norte Pioneiro recebe Jornada Turística no início de julho

A Região do Norte Pioneiro recebe, no início do mês de julho, a Jornada Turística do Norte Pioneiro”, um evento que tem como objetivo divulgar os atrativos turísticos da região que estão entre os mais belos do Paraná e do Brasil.

Serão quatro dias de passeios por diferentes municípios da região começando no dia 01 de julho partindo de Tomazina, passando por Siqueira Campos e encerrando em Joaquim Távora. No dia 02, os passeios começam em Carlópolis, passam por Santo Antônio da Platina e terminam em Cambará. No dia 03, os participantes saem de Andirá, passam por Bandeirantes, Santa Mariana e finalizam o passeio em Cornélio Procópio. No dia 04, último dia do evento, as visitas serão aos pontos turísticos de Ribeirão Claro, município que conta com umas das mais encantadoras belezas naturais do país.

Este evento, que promete ser um marco no desenvolvimento turístico da nossa região, contará com a presença especial do Secretário de Estado de Turismo, Marcio Nunes. Durante a jornada, serão discutidas oportunidades e estratégias para fortalecer e promover o turismo no Norte Pioneiro, contribuindo para o crescimento econômico e cultural da nossa comunidade.

O coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, falou sobre a importância da ação para o desenvolvimento do turismo na região. “É um evento que tem como objetivo fortalecer o turismo do Norte Pioneiro, uma região que conta com uma das belezas mais bonitas do Paraná e do Brasil. Esperamos você para juntos fazermos do Norte Pioneiro um destino de destaque”, comentou Daio.

A ação é realizada pela Asssociação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) e tem apoio de secretários municipais de turismo, da Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro e da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). O evento ainda deve contar com a presença do secretário de Turismo do Paraná, Márcio Nunes, deputados, secretários de Estado entre outras autoridades.

Não perca esta oportunidade única de se conectar com líderes do setor, compartilhar ideias e explorar novas possibilidades para o futuro do turismo regional. Para garantir sua participação, faça sua inscrição através do endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx8XXW4Wm1gm6fuAJ35CqoCj4lPI5mg4LGqHO0LqS-cTgLjA/viewform.

ROTEIRO

No primeiro dia, os passeios começam em Tomazina com recepção e partida no Parque do Trevo seguindo para Cachoeira Santa Maria e Parque das Corredeiras, visita ao Morro do Cruzeiro e almoço no Santo Cavalcanti.

No período da tarde, o destino é Siqueira Campos com visitas ao Santuário Bom Jesus da Cana Verde, Casal da Cultura, Praça das Nações, Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, Museu Histórico de Siqueira Campos e Gruta Nossa Senhora de Lurdes. Em seguida, a visita é em Joaquim Távora com recepção na Estação Ferroviária Afonso Camargo, Mirante Vale da Pirambeira e Santuário Santíssimo Nome de Jesus.

No segundo dia, os passeios começam em Carlópolis na Ilha do Ponciano passando pela Prefeito Benedito Garcia Ribeiro, Fazenda Harmonia, Residencial Ilha Bela, Caldo de Cana Amaral, Recanto do Pescador, Coach e Capela do Monge.

No período da tarde, a caravana segue para Santo Antônio da Platina com visitas ao Santuário Nossa Senhora das Graças, Morro do Bim, Parque Ecológico, Estação Platina, além da visita ao Instituto Bourbon e Arena Comelli, ambos em Cambará.

O terceiro dia começa em Andirá com visitas ao Museu de História Natural e Parque Linear, Igreja Matriz São Sebastião, Cine Teatro e Parque Urbano. Em seguida, o passeio segue para Bandeirantes com passagens pela Vinícola La Dorni, restaurante Koj´, Santurário de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santuário São Miguel Arcanjo. Em Santa Mariana, os grupos irá visitar a Cachaçaria Bassi e Mata São Francisco. O dia encerra em Cornélio Procópio com visitas ao Bosque Municipal, Aguativa Golf e Resort e Monumento Cristo Rei.

O cronograma acaba em Ribeirão Claro com passeios pela Ponte Pênsil, Cascata Véu da Noiva, Fazenda Monte Bello e Estância Pedra do Índio.