Motorista é indiciado por homicídio culposo em acidente que matou policial militar

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina encerrou as investigações sobre o acidente de trânsito que ocorreu no dia 15 de junho de 2024, na BR-153, em frente a um posto de gasolina. O acidente resultou na morte do policial militar Márcio Trajano.

De acordo com a análise das imagens de câmeras de segurança e o laudo de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, agiu com imperícia. O relatório indica que o motorista saiu do posto de gasolina e cruzou a rodovia para fazer uma conversão sem tomar a devida cautela de verificar a presença de outros veículos na via. Este descuido resultou na colisão com a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava na sua faixa de rodagem.

As investigações revelaram ainda que o motorista do caminhão realizou o teste de etilômetro no local, que não acusou a presença de álcool em seu organismo. Após o acidente, o suspeito permaneceu no local até a chegada do socorro.

Com base nas evidências coletadas e nas análises técnicas, o motorista foi indiciado pelo crime de homicídio culposo no trânsito. A pena para esse crime varia de dois a quatro anos de detenção. A Polícia Civil destacou que o processo seguiu todos os trâmites legais e as investigações foram conduzidas de maneira rigorosa para assegurar a veracidade dos fatos.

O caso agora segue para o Ministério Público, que avaliará as provas apresentadas e decidirá sobre o oferecimento da denúncia. A Polícia Civil reafirmou seu compromisso em esclarecer os fatos e garantir a justiça para a vítima e seus familiares.