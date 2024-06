Sanepar informa interrupção no abastecimento de água em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no trecho que liga o município a Arapoti e carga ficou espalhada na pista

TRÂNSITO Há 46 minutos Em Wenceslau Braz - PR Carreta tomba em Wenceslau Braz e deixa motorista ferido Acidente aconteceu no trecho que liga o município a Arapoti e carga ficou espalhada na pista