Suspeito tenta fugir da PM de bicicleta e acaba preso com drogas em Wenceslau Braz

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira (21). A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando, ao passar pela Rua Vereador Pedro Nazaré, na Santa Madalena, quando avistaram um indivíduo de bicicleta que guardo algo em seu bolso e tentou se evadir da abordagem.

Momentos depois os agentes conseguiram abordar o suspeito e, durante a revista pessoal, encontraram em seu bolso nove pinos de cocaína e cinco pedras de crack. Indagado sobre a situação, o indivíduo disse que as drogas seriam para consumo pessoal. Na sequência, o suspeito foi levado para Companhia da PM para confecção do boletim de ocorrência, momento em que seu celular começou a tocar com clientes querendo drogas. Com isso, acabou assumindo que estava praticando o tráfico de entorpecentes e que teria mais drogas em sua casa. No local, os agentes ainda encontraram mais dez pinos de cocaína e 1,3 gramas de maconha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas apreendidas.