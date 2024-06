Ribeirão do Pinhal é sede a 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná

Nesta quinta-feira (20), teve início a primeira fase regional da 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS). A competição, que se estende até domingo (23), é conhecida por reunir diferentes gerações de atletas, com idade mínima de 17 anos e sem limite máximo de idade. Este ano, a edição 2024 conta com mais de 12,1 mil atletas inscritos, superando os 11,8 mil participantes de 2023. A fase regional envolve equipes de 251 cidades, representando 62,9% dos 399 municípios do Paraná.

Promovidos pelo Governo do Estado através da Secretaria do Esporte (SEES), os JAPS recebem apoio das prefeituras dos municípios-sede. As cidades que sediam esta etapa são Campo Largo, Imbituva, Ribeirão do Pinhal, Porecatu, Terra Rica, Loanda, Goioerê, Guaraniaçu, Chopinzinho, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon e Borrazópolis.

Ribeirão do Pinhal, situada no Norte Pioneiro, é uma das cidades-sede desta primeira fase regional. A participação de Ribeirão do Pinhal destaca a importância do município na promoção do esporte e no apoio ao desenvolvimento dos atletas locais e regionais.

Com a inclusão do comitê organizador e das equipes de arbitragem, o total de participantes ultrapassa 13,5 mil pessoas. “É a maior competição multiesportiva adulta realizada no Paraná. Ela evidencia o desenvolvimento do esporte, que se inicia com os Jogos Escolares, na formação esportiva, segue com os Jogos da Juventude no encaminhamento ao alto rendimento, e chega aos Jogos Abertos, finalizando a cadeia do esporte nas competições”, afirma Cristiano Barros D’El Rei, diretor de esportes da SEES.

Nesta primeira fase regional, seis modalidades estão sendo disputadas: vôlei, handebol, bolão, bocha, futsal e basquete. A segunda fase regional ocorrerá entre os dias 27 e 30 de junho, concluindo a competição nos mesmos locais.

A etapa regional serve para definir os classificados para a fase macrorregional, que acontecerá entre 29 de agosto e 1º de setembro em Guaratuba, Cornélio Procópio, Engenheiro Beltrão e Medianeira. A grande final está marcada para ocorrer em dois fins de semana em novembro (21 a 24 e 28 a 30) em Apucarana, no Vale do Ivaí.

Os resultados da fase regional podem ser acompanhados pelo aplicativo Paraná Esporte, que disponibiliza informações dos jogos em tempo real e está disponível no Google Play e na Apple Store.