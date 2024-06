Homem é preso após agredir a esposa por causa de celular

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (19) acusado de agredir a esposa por causa de um celular. O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Bento Ferraz de Campos onde uma mulher informava que havia sido agredida pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que o marido queria ver as mensagens em seu celular e tentou pegar o aparelho a força sendo então agredida. Já o homem negou os fatos e disse que a mulher é usuária de drogas e não estava em casa, mas quando ela chegou ele apenas pediu para que ela mostrasse o celular.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.