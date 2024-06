Homem vai a delegacia registrar B.O e acaba preso em Wenceslau Braz

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (19) ao ir a delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. O caso foi registrado no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem de 37 anos compareceu a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas quando os policiais consultaram sua documentação, encontraram um mandado de prisão expedido pela Comarca de Ponta Grossa Pelo crime de receptação.

Ainda de acordo com as informações da PC, ao receber voz de prisão o suspeito tentou fugir do local, mas acabou sendo contido e preso. Na sequência, foi encaminhado ao Depen onde permanece a disposição da Justiça.