Concessionária realiza bloqueio emergencial para reparos na PR-092 em Siqueira Campos

A partir desta terça-feira (18), motoristas que trafegam pela PR-092 devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho entre os quilômetros 290 e 295, na região do município de Siqueira Campos. Esse segmento da rodovia estará bloqueado de forma emergencial para a realização de reparos no pavimento.

A necessidade do bloqueio foi identificada durante trabalhos de manutenção realizados pela EPR Litoral Pioneiro. As equipes constataram uma tipologia construtiva não usual na laje do viaduto, um detalhe que não constava nos registros iniciais. Devido à complexidade do problema e ao potencial risco aos usuários, tornou-se imperativo desviar o tráfego da área afetada.

Os motoristas são orientados a seguir rigorosamente a sinalização extra instalada no local para garantir a segurança de todos. A sinalização provisória foi reforçada para guiar o fluxo de veículos de forma segura e eficiente durante o período de reparo.

Os trabalhos de manutenção e reparo no pavimento dependem de uma avaliação especializada do viaduto. Esta avaliação fornecerá as informações necessárias para as obras subsequentes, incluindo a recomposição da sinalização. A previsão é de que as obras continuem pelas próximas semanas, até que todos os reparos sejam concluídos e a segurança do viaduto seja totalmente restabelecida.

A EPR Litoral Pioneiro ressalta que, apesar das obras em andamento, a efetiva operação de serviços de apoio aos motoristas na PR-092, como guinchos e ambulâncias, ainda não foi iniciada. De acordo com o contrato de concessão, esses serviços estarão disponíveis a partir de agosto deste ano. Até lá, os motoristas devem estar cientes das limitações atuais e dirigir com cautela redobrada no trecho em obras.

A concessionária reafirma seu compromisso com a segurança dos usuários e a manutenção da infraestrutura rodoviária. Os motoristas são encorajados a planejar suas viagens considerando possíveis atrasos devido aos desvios e ao trânsito mais lento na região afetada.

Durante o período de obras, a colaboração dos motoristas é essencial para evitar acidentes e garantir a fluidez do trânsito. A EPR Litoral Pioneiro está empenhada em concluir os reparos o mais rapidamente possível, minimizando os transtornos para os usuários da PR-092.

A orientação é para que todos os motoristas que utilizam esse trecho da rodovia sigam as instruções das equipes no local e fiquem atentos às atualizações sobre o progresso das obras. Informações adicionais e atualizações sobre as condições do tráfego podem ser obtidas diretamente com a EPR Litoral Pioneiro ou através dos canais de comunicação da prefeitura de Siqueira Campos.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 - entre Curitiba e Paranaguá - e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba.