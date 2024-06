Ratinho Jr se reúne com empresários em Jacarezinho para R$ 1 bilhão em investimentos

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, irá participar de um evento promovido pela prefeitura municipal de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, para o anuncio de mais de R$ 1 bilhão em investimentos realizados pela iniciativa privada no município. A reunião está marcada para acontecer na próxima quarta-feira (19).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, Ratinho Junior em parceria com a prefeitura do município irá se reunir com empresários locais para o anuncio de mais de R$ 1 bilhão em recursos da iniciativa privada que serão investidos no município. Além de se tratar do maior plano de investimentos privados da região e expansão industrial, a iniciativa também traz a expectativa de geração de emprego e renda com a geração de cerca de 500 empregos diretos.

A Folha conversou com o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, que falou sobre o encontro. “É um evento onde o governador juntamente com a prefeitura irá receber empresários do município para anunciar este que é um dos maiores investimentos da história de Jacarezinho. São recursos provenientes do setor privado que irão movimentar a economia local gerando emprego e renda para população, além do desenvolvimento do município”, destacou Daio.

Além disso, Daio também realizou um convite para que lideranças políticas e autoridades da região participem do evento. “Deixo meu convite para que prefeitos, vereadores e demais lideranças políticas da região participem desse evento e possam levar essa experiência para suas cidades”, comentou.

O coordenador ainda destacou que a região do Norte Pioneiro vem apresentando um salto importante de desenvolvimento por meio das ações que estão sendo realizadas pelo governo do Estado. “Por muito tempo os municípios do Norte Pioneiro ficaram esquecidos e até mesmo de certa forma abandonados. Não tínhamos se quer uma rota de grandes autoridades políticas que visitavam a região. Agora, temos um governador e secretários que estão sempre presentes nos municípios do Norte Pioneiro reforçando assim o compromisso e interesse do governo do Estado em promover o desenvolvimento da nossa região”, comentou.

Por fim, Daio ainda destacou que através das intervenções do governo do Estado, mais empresários e industrias devem se interessar em investir na região nos próximos anos. “O governo segue trabalhando para melhorar as condições da nossa região que por tanto tempo ficou esquecida. Temos um plano de desenvolver cinquenta anos em cinco e isso já começou a acontecer através da área da infraestrutura. Com as concessões, as rodovias estão sendo totalmente restauradas, o que melhora a infraestrutura e atrai investidores. O governo também está investindo no programa das carretas do conhecimento que trazem capacitação para população, sendo outro atrativo para que as empresas se instalem em regiões com mão de obra capacitada”, pontuou.

O evento aconteceu a partir das 16h30 no Cine Iguaçu que fica situado a Rua Paraná, número 876, no Centro de Jacarezinho.