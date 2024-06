Programa Ganhando o Mundo seleciona 10 alunos do NRE de Wenceslau Braz

Na última quarta-feira (12), o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, publicou a lista dos alunos que foram selecionados para participar do programa Ganhando o Mundo 2025.

O programa de intercâmbio internacional, Ganhando o Mundo, é um programa criado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED), que visa oportunizar os alunos com novas aprendizagens em instituições estrangeiras.

Este programa foi sancionado pela Lei n° 20.009/2019, onde consta que o principal objetivo do programa é ofertar aos estudantes da rede estadual pública, uma formação acadêmica em instituições estrangeiras, que podem auxiliar na desenvoltura cultural e pedagógica do aluno.

Segundo informações coletadas pela reportagem da Folha, o programa selecionou 10 alunos de instituições estaduais pertencentes ao NRE de Wenceslau Braz. Conforme os dados, todas as sete cidades pertencentes a este NRE, tiveram ao menos um aluno selecionado para participar do programa.

De acordo com a lista publicada pela instituição, o programa selecionou três alunos do município de Arapoti, sendo eles Maria Helena Costa, Nicolas Leite Quirino e Pamela Gomes. Maria Helena, estuda no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), já Nicolas e Pamela, estudam no Colégio Estadual Cívico-Militar João Paulo II.

Já em Sengés, o programa selecionou dois estudantes, Sylvio Diego Silva e Kérison Samuel da Silva Souza. Ambos os jovens estudam no Colégio Estadual Lauro Sangreman de Oliveira. Em Jaguariaíva, a estudante Kimberly Rafaela da Silva, aluna do Colégio Cívico-Militar Olavo Bilac, foi a selecionada para participar do programa.

No município de São José da Boa Vista, Kauan Andrade, do Colégio Estadual Cívico-Militar Newton Sampaio, foi o aluno selecionado. Junto a estes, a aluna Ana Heloiza Pinto, estudante do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, em Wenceslau Braz, foi selecionada para viajar em busca de novas oportunidades.

Em Salto do Itararé, o programa selecionou a aluna Gabrielle da Silva, uma jovem estudante do Colégio Estadual Antônio Delfino Fragoso. Para completar a lista dos alunos selecionados, o aluno José Consani Neto, estudante do colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, de Santana do Itararé, foi selecionado para participar do programa.

A Folha conversou com a aluna Ana Heloiza Pinto, estudante do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, em Wenceslau Braz, que falou sobre suas expectativas com a participação do programa.

“Me sinto orgulhosa por conquistar meu lugar neste programa e espero aproveitar esta oportunidade para aprimorar meu idioma e ter novas experiências culturais em um país diferente”, comenta Ana.

Já para o aluno Kauan Andrade, do Colégio Estadual Cívico-Militar Newton Sampaio, de São José da Boa Vista, ser selecionado para o programa é algo que ele almejava e, após esforçar-se, conquistou.

“Me sinto lisonjeado por conquistar a vaga, pois me esforcei muito para que isso acontecesse. Agora, pretendo me adaptar bem ao país em que eu for designado e aprimorar minhas habilidades com a Língua Inglesa”, comenta Kauan.

O programa de intercâmbio internacional Ganhando o Mundo, oferece uma oportunidade única para os alunos, que podem ampliar seus horizontes acadêmicos e culturais. O programa oferece esta oportunidade em cinco destinos internacionais, sendo eles a Austrália, o Canadá, a Irlanda, a Nova Zelândia e o Reino Unido.