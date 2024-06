Briga de casal termina com homem esfaqueado pelo cunhado

Um homem foi preso e outro ficou ferido após os dois se envolverem em uma briga e um deles levar uma facada. O caso foi registrado no início da madrugada desta quinta-feira (13) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência envolvendo uma briga de casal. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Cambará, na Vila Independência, para averiguar a situação.

Chegando ao local, os policiais foram informados por populares que um homem havia dado uma facada no indivíduo envolvido na briga do casal. Na sequência, os policiais se depararam com a vítima caída ao chão com um ferimento na região da virilha, sendo socorrido pela equipe do Siate do Corpo de Bombeiros.

Em contato com a mulher envolvida na situação, esta passou a relatar que ela e o marido tiveram uma discussão quando seu irmão acabou se envolvendo em uma briga com o seu marido que levou a facada. Enquanto a mulher relatava o ocorrido, o suspeito se aproximou da equipe com uma faca dizendo que era o autor do crime e iria se entregar.

Diante da situação, o homem foi desarmado e algemado. Ele contou aos policiais que foi ameaçado de morte pelo cunhado e os dois acabaram entrando em vias de fato, momento em que o cunhado teria chutado seu tornozelo que tem pinos e, devido a isso, ele acabou dando a facada na vítima.

Frente aos fatos, a vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico e o suspeito foi preso e encaminhado com a faca apreendida até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.