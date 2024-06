Parceria entre Sanepar e Jundiaí do Sul leva tratamento de esgoto a 80% da população

A Sanepar firmou uma parceria com o município de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro do Paraná, para expandir os serviços de coleta e tratamento de esgoto, beneficiando mais de 80% da população local, composta por 3,3 mil habitantes. Na terça-feira (11), diretores da Sanepar reuniram-se com o prefeito Eclair Rauen para discutir os detalhes da iniciativa.

Atualmente, a cidade conta com uma estação de tratamento de esgoto, 8 quilômetros de rede coletora, 1,3 quilômetros de coletor e 329 ligações, atendendo cerca de 40% da população. A parceria prevê a conclusão do projeto executivo para a instalação de uma estação elevatória de esgoto e a construção de mais 7 quilômetros de rede, com 300 novas ligações. Esta fase, que está em fase de licitação, será responsável por ampliar o atendimento para mais de 80% dos moradores, com investimentos compartilhados pelo município.

O presidente da Sanepar, Wilson Bley, destacou a importância da obra para a universalização do esgotamento sanitário no Paraná, afirmando que a empresa busca acelerar a meta de alcançar 90% de cobertura antes do prazo previsto por meio de parcerias e investimentos.

O prefeito Eclair Rauen ressaltou a relevância da reunião para consolidar a parceria e enfatizou a importância do esgotamento sanitário para a cidade. Segundo ele, com a conclusão da parceria, será possível substituir as fossas por redes coletoras em toda a cidade, trazendo uma significativa melhoria para a saúde pública.

A reunião contou também com a presença do diretor de Operações da Sanepar, Sergio Wippel; do diretor administrativo, Fernando Guedes; do gerente de Concessões, Anderson Coelho; e do chefe de gabinete da presidência, Fabricio Castilho Haesbaert.