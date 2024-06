Homem leva pancada com barra de ferro na cabeça e vai parar no hospital

Um homem ficou ferido e precisou ser levado ao hospital após levar uma pancada com uma barra de ferro na cabeça. A ocorrência foi registrada na tarde da terça-feira (11) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão com vítima ferida registrada na Rua Alba Zambuzzi. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um jovem de 23 anos, que apresentava um ferimento na cabeça, estava sendo socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Após receber atendimento médico, a vítima e sua esposa, que foi testemunha da agressão, foram encaminhadas a delegacia da Polícia Civil. Na sequência, os policiais conseguiram encontrar o autor do crime que também foi levado para delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.