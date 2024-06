Dois são presos por tráfico de drogas em São José da Boa Vista

Uma abordagem da Polícia Militar culminou na prisão de duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na noite da segunda-feira (03) no município de São José da Boa Vista.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pelo município quando, por volta das 19h30, flagraram um indivíduo em atitude suspeita que tentou despistar os policiais após ver a viatura. Com isso, a equipe resolver realizar abordagem do suspeito.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Porém, indagado sobre seu nervosismo, o indivíduo contou a equipe que mora em Sengés e está há cinco dias em São José da Boa Vista hospedado na casa de um outro indivíduo praticando o tráfico de drogas.

O suspeito ainda contou aos policiais onde estavam as drogas. Assim, a equipe encontrou 75 buchas de maconha, 14 porções de crack e 26 de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.

Frente aos fatos, os dois suspeitos foram presos e encaminhados juntamente com as drogas apreendidas até a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.