Suspeito de estuprar criança é preso e levado para cadeia de Wenceslau Braz

As equipes da Polícia Civil do Paraná e São Paulo realizaram a prisão de um homem de 44 anos suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso na manhã do domingo (02) na cidade de Jaboti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os agentes realizaram o cumprimento de um mandado de prisão contra o homem que é acusado de ter estuprado uma criança de sete anos em 2021 na cidade de Votorantim, interior de São Paulo.

Os investigadores paulistas conseguiram levantar informações sobre o paradeiro do homem que estaria na cidade de Jaboti, no Norte Pioneiro. Em ação conjunta com os policiais paranaenses, o suspeito foi localizado na Praça Central do município e foi preso. Os policiais ainda levantaram informações de que ele vinha utilizando perfis falsos nas redes sociais para despistar a polícia.

Após ser preso, o suspeito foi encaminhado para cadeia pública de Wenceslau Braz onde está a disposição da Justiça.