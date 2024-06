Feriadão deve ter tempo aberto e temperaturas baixas no Norte Pioneiro

A semana começou com uma onda de frio no Norte Pioneiro do Paraná. As temperaturas baixas devem se estender até o fim de semana, tendo aumento gradativo até o próximo domingo (02).

As temperaturas caíram significativamente no início desta semana. O fato se dá pela chegada de uma massa de ar polar, fazendo com que diversas cidades enfrentassem uma semana mais gelada.

De acordo com dados da empresa de meteorologia, Climatempo, as previsões são de que as baixas temperaturas perdurem até o próximo sábado (01). Em algumas cidades, a temperatura aumentará gradativamente até o domingo (02). Já em outras, haverá uma mudança brusca na temperatura entre o sábado e o domingo.

Segundo as previsões, a temperatura em Wenceslau Braz deve ficar entre 6° e 20° no dia do feriado. Na sexta-feira (31), a temperatura estará entre 7° e 21°. Já no sábado (01), os moradores sentirão uma leve mudança, já que a temperatura estará entre 8° e 24°.

Wenceslau Braz está entre as cidades que sofrerão uma mudança brusca na temperatura, pois no domingo (02), a temperatura mínima será de 13°, podendo chegar a 25°. Além disso, os dados informam que não há previsão de chuva para os próximos dias no município.

Já em Arapoti, a temperatura aumentará de forma gradativa até o fim de semana. As previsões para o município, apontam que na próxima quinta-feira (30) a temperatura variará entre 6° e 20°.

Na sexta-feira (31), a temperatura deve ficar entre 7° e 21°. No sábado (01), pode-se observar o começo da mudança climática no município, já que a temperatura deve ficar entre 9° e 23°. No domingo (02), a temperatura aumenta novamente, com mínima de 12° e máxima de 25°.

Em Santo Antônio da Platina, a temperatura na quinta-feira (30) estará entre 7° e 22°. Na sexta-feira (31), a temperatura deve ficar entre 8° e 23°. Já no sábado (01), a temperatura deve ficar entre 9° e 26°.

Os moradores platinenses poderão observar a mudança brusca na temperatura do município, já que no domingo, a temperatura mínima subirá para 14°, podendo variar até 27°.

As previsões meteorológicas para Ibaiti, apontam que na quinta-feira (30) a temperatura poderá variar entre 6° e 21°. Na sexta-feira (31), a temperatura poderá ficar entre 7° e 22°. No sábado (01), a temperatura estará entre 8° e 25°.

Já no domingo (02), Ibaiti sofrerá uma mudança brusca na temperatura, elevando a temperatura mínima à 13° e a temperatura máxima à 26°.

Além destas, Jacarezinho também sofrerá com a mudança brusca no fim de semana. Conforme as previsões, na quinta-feira (30) a temperatura deve ficar entre 7° e 22°. Na sexta-feira (31), a temperatura deve variar entre 8° e 23°.

Já no sábado (01), a temperatura estará entre 9° e 26°. No domingo (02), a temperatura estará mais alta, tendo como mínima 14° e variando até 27°.

A previsão da empresa para o município de Jaguariaíva é diferente das demais cidades citadas, pois não há previsões de que a temperatura aumente até o fim de semana. Sendo assim, as previsões apontam uma semana com frio mais intenso em relação as outras cidades.

Para a próxima quinta-feira (30), Jaguariaíva apresenta previsões entre 3° e 19°. Na sexta-feira (31), a temperatura pode variar entre 5° e 21°. Já no sábado (01), a temperatura estará entre 6° e 22°. Por fim, no domingo (02), a temperatura deve ficar entre 9° e 23°.

Santana do Itararé segue o mesmo padrão de Jaguariaíva, apontando temperaturas mais altas do que as outras cidades no decorrer da semana. Segundo as previsões, na próxima quinta-feira (30), a temperatura deve permanecer entre 10° e 22°.

Na sexta-feira (31), a temperatura estará entre 11° e 23°. No sábado (01), a temperatura tende a aumentar mais um pouco, ficando entre 13° e 25°. Já no domingo (02), a temperatura aumentará ainda mais, variando entre 16° e 27°.