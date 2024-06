Associação volta a realizar feira de adoção em Wenceslau Braz

A Associação de Proteção animal de Wenceslau Braz, comunica que estão abertas as adoções de animais. Esta é uma oportunidade para aqueles que desejam oferecer um lar amoroso e responsável para animais que foram resgatados ou que estão sob cuidados da organização.

No próximo sábado (01), a associação estará na Praça da Matriz de Wenceslau Braz, com diversos filhotes prontos para fazer parte de uma nova família. Esse ato de solidariedade e carinho, proporciona uma nova chance de vida a esses animais.

Estarão disponíveis para a adoção uma ninhada de gatos, filhotes caninos, felinos e outros animais que estão sob os cuidados da associação. Para realizar a adoção dos animais, uma série de documentos deve ser apresentada.

Dentre os documentos presentes no termo de adoção e posse estão RG, CPF, endereço e telefone. Além disso, os interessados a dar um novo lar para estes animais, devem levar consigo uma testemunha, que também deverá apresentar os documentos.

Além dos documentos, alguns requisitos como alimentação adequada, abrigo com espaço suficiente para atender às necessidades do animal, vacinas e vermifugação, não manter o animal preso, não o abandonar em situação alguma e outros requisitos são impostos pela associação para que haja uma adoção responsável.

A Folha conversou com a presidente da associação, Sumaia Andraus, que contou um pouco sobre sua história em relação à organização. “Durante toda a minha vida, sempre cuidei e adotei animais que viviam na rua em situações precárias. Com 15 anos de idade, fui morar em Curitiba e acabei me envolvendo mais ainda com os animais”, comenta.

“Quando voltei a residir em Wenceslau Braz, várias pessoas me procuraram sobre os animais, com isso, decidimos criar a associação, que trabalha sem fins lucrativos”, acrescenta Sumaia.

Adotar um animal de uma associação de proteção é uma ação de grande importância, tanto para os animais quanto para a sociedade. Primeiramente, essa prática contribui para reduzir o número de animais abandonados nas ruas, oferecendo a eles um lar seguro e amoroso. Além disso, adotar de uma associação ajuda a combater a superpopulação animal, uma vez que muitas dessas organizações promovem programas de castração.

Os animais adotados de associações geralmente recebem cuidados veterinários, incluindo vacinas e tratamentos, o que garante a saúde e o bem-estar deles. Adotar é também um ato de compaixão e responsabilidade, pois transforma a vida de um animal carente, proporcionando-lhe a chance de viver com dignidade e carinho.

Por fim, ao adotar de uma associação, você apoia o trabalho essencial dessas entidades, que dependem de adoções bem-sucedidas para continuar suas atividades de resgate e proteção animal. Dessa forma, a adoção não só melhora a vida dos animais, mas também fortalece a comunidade ao promover valores de respeito e cuidado com os seres vivos.