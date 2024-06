Governo está construindo Parques Urbanos em quatro municípios da região

O Governo do Paraná, por meio do IAT (Instituto Água e Terra) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), está investindo em áreas de preservação ambiental e lazer através do projeto de construção de Parques Urbanos. Na região do Norte Pioneiro, além de dois parques que já foram entregues há obras em andamento para construção de mais quatro.

De acordo com as informações da Agência Estadual de Notícias, 30 municípios paranaenses já receberam os Parques Urbanos, entre eles, Andirá e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Além destes, estão em andamento obras para construção de novos Parque Urbanos em outros 33 municípios paranaenses. Na região do Norte Pioneiro, as obras estão sendo realizadas nos municípios de Assaí, Cambará, Cornélio Procópio e Quatiguá.

Em Cornélio Procópio, o investimento para o Parque Urbano no Lago São Luiz, um dos cartões postais da cidade, foi de R$ 2 milhões através do governo do Paraná. Entre as intervenções, há uma passarela flutuante para que a população possa contornar a orla através de uma pista de caminhada.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, destacou que os parques promovem melhorias na qualidade de vida das pessoas. “O projeto de parques urbanos desenvolvido pelo IAT representa a melhoria da qualidade de vida dos paranaenses, por isso é tão significativo e importante para as cidades”, destacou.

Ainda de acordo com o governo, atualmente o Paraná tem 63 municípios com propostas para readequação ambiental. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o ano de 2026 com um investimento de R$ 79 milhões por parte do governo estadual além da contrapartida das prefeituras.

O projeto de Parques Urbanos é realizado através do Instituto Água e Terra e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável em parceria com as prefeituras. Os parques são construídos em regiões de fundo de vale com presença de recursos hídricos proporcionando áreas de lazer para população, além da recuperação e preservação das áreas verdes.

Além disso, os parques também proporcionam outros projetos do governo do estado, como o Poliniza Paraná, que prevê a instalação de colmeias de abelhas sem ferrão para auxiliar na conservação de espécies nativas. Outro programa parceiro é o Espaço Educador Sustentável com a implementação de atividades de educação ambiental.

Para participar do programa de Parques Urbanos, os municípios devem encaminhar um pré-projeto para o setor de projetos do IAT para que seja realizado a avaliação da proposta. Se aprovado, o IAT disponibiliza recursos financeiros para execução das obras.