Caravana de Crédito voltada para setor turístico chega ao Oeste do Paraná na terça

A Fomento Paraná e a Secretaria do Turismo do Paraná estão promovendo em parceria a4ª edição da Caravana de Crédito Fomento Turismo, que pretende percorrer31 municípios do Estado até dezembro. Após uma primeira temporada nos Campos Gerais – de 12 a 21 de setembro em Jaguariaíva, Piraí do Sul, Sengés, Carambeí, Castro e Tibagi –, a comitiva chega ao Oeste, com abertura em Guaíra, na terça-feira (26), e sequência em Medianeira e Mercedes.

Equipes com agentes de crédito, correspondentes e técnicos das duas entidades vão atender empreendedores de cada cidade para orientar sobre o Cadastur, do Ministério do Turismo, e encaminhar propostas de financiamento para projetos de investimento para melhoria dos negócios voltados à exploração do turismo. Além de mobilizar o setor com o lançamento de um Guia de Captação de Recursos , a Secretaria do Turismo tambémestá comprometida em descentralizar as demandas de crédito para os empreendimentos do Interior.

Podem se habilitar ao financiamento empresas de micro, pequeno ou médio porte sediadas no Paraná, com faturamento de até R$ 90 milhões, e inscritas no Cadastur. Projetos que envolvam apenas capital de giro puro, em valores até R$ 500 mil, podem ser financiados com juros de 0,7% ao mês, prazo de carência e até 72 meses para pagamento.

A mesma taxa de 0,7% ao mês se aplica a projetos que envolvam a aquisição de bens destinados a empreendimentos turísticos, incluindo-se ainda capital de giro associado, e prazo ampliado para 120 meses para pagamento.

Para projetos de investimento, que envolvem a implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos, o limite sobe para até R$ 1 milhão e o prazo é de até 240 meses, também com taxa de juros de 0,7% ao mês.

A linha Fomento Turismo conta com recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo, e do BNDES e pode atender desde pousadas, hotéis, restaurantes e bares até estruturas como parques e centros de eventos.

Também podem se habilitar ao crédito estabelecimentos comerciais diversos que dão apoio ao segmento, como clínicas médicas, locadoras de veículos e equipamentos, lojas de acessórios para viagem, agências de roteiros de aventura e trilhas, entre outros.

Em todos os casos o empreendedor precisa ter cadastro no Cadastur , do Ministério do Turismo, com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível com o turismo e ter no mínimo 24 meses de faturamento contábil.

Confira a programação das próximas cidades:

Guaíra - 26/09/2023

Medianeira - 27/09/2023

Mercedes - 28/09/2023

Guaratuba - 03/10/2023

Pontal do Paraná - 05/10/2023

Pinhais - 07 e 08/10/2023

União da Vitória - 10/10/2023

Antonina - 17/10/2023

Morretes - 18/10/2023

Paranaguá - 19/10/2023

Faxinal - 17/10/2023

Marilândia do Sul - 18/10/2023

Mauá da Serra - 19/10/2023

Piraquara - 25/10/2023

Quatro Barras - 26/10/2023

Carlópolis - 24/10/2023

Jacarezinho - 25/10/2023

Siqueira Campos - 26/10/2023

Apucarana - 08/11/2023

Cianorte - 09/11/2023

Prudentópolis - 21/11/2023

Rio Azul - 22/11/2023

Capanema - 05/12/2023

Palmas - 06/12/2023

Sulina - 07/12/2023