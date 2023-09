Acidente deixa bebê ferido na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na rodovia PR-092, região de Andirá, no Norte Pioneiro, no último domingo (17) deixou três pessoas feridas, entre elas um bebê de seis meses.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um automóvel GM Astra com placas de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, e um GM Agile com placas do município de Santana do Itararé. O condutor do Agile seguia sentido a Itambaracá quando, no entroncamento da PR-092 com a rodovia PR-517, se envolveu em uma colisão com o Astra.

Com a violência do impacto, os dois veículos tiveram danos materiais. Já em relação aos ocupantes, as duas pessoas que estavam no Astra não tiveram ferimentos. Já os três ocupantes do Agile, entre eles o bebê de seis meses, ficaram feridos. Eles foram socorridos pela equipe do Siate e encaminhados a Santa Casa de Bandeirantes para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.