Veja detalhes sobre o resgate do avião que caiu após decolar de Siqueira Campos

Uma tragédia envolvendo a queda de um avião que decolou do aeroporto de Siqueira Campos no último domingo (17) causou comoção na região do Norte Pioneiro. Além do assunto que repercutiu em rede nacional, um avião da Força Aérea Brasileira que sobrevoou os municípios em busca do monomotor desaparecido causou espanto e curiosidade entre a população. Nesta terça-feira (19), um relatório que detalha as buscas pela aeronave foi divulgado.

O avião Cessna 170 de prefixo PP-DSX era de propriedade de Carlos Roberto Francisconi, de 69 anos, morador e proprietário de uma empresa de fotos aéreas em União da Vitória. Ele viajava acompanhado de Cristiano Cloda, de 48 anos. Os dois haviam realizado voos na região do Norte Pioneiro e, na sequência, decolaram de Siqueira Campos com destino a cidade de Cerro Azul, Região Metropolitana de Curitiba, mas infelizmente o avião caiu e os dois ocupantes morreram. O acidente aconteceu na divisa dos municípios de Dr. Ulysses e Cerro Azul.

De acordo com o relatório, na noite do domingo as equipes do Corpo de Bombeiros receberam a informação sobre o desaparecimento da referida aeronave com dois tripulantes. Como a aeronave não realizou o pouso programado e desapareceu, não havendo ainda contato com os tripulantes, o caso foi repassado a aeronáutica.

Durante a realização das buscas onde o avião da FAB sobrevoou a região do Norte Pioneiro e depois partiu em direção a rota que começou em Siqueira Campos, as equipes receberam a informação de uma mulher vizinha de uma fazenda situada em Dr. Ulysses com informações sobre o monomotor.

Segundo os relatos da mulher, sua vizinha havia avistado um avião de pequeno porte passando pela fazenda em altitude baixa e indo em direção a um campo perdendo altitude e, em seguida, escutou um barulho forte. O oficial responsável pelo contato indagou se eles poderiam ir até o local mencionado para verificar se era mesmo o avião. A família foi até próximo ao local e avistou algo que parecia com destroços e informou a equipe.

Diante da situação, o oficial pediu para que tentassem se aproximar e, devido a dificuldade de acesso ao local por conta das condições do terreno, duas pessoas se aproximaram utilizando cavalos. Estas duas pessoas registraram imagens da aeronave com dois ocupantes em seu interior e encaminharam para o oficial, sendo confirmado se tratar do monomotor e os dois tripulantes que estavam desaparecidos.

O resgate contou com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa e Jaguariaíva. Uma aeronave do BPMOA foi acionada e recolheu os corpos das vítimas que foram encaminhados ao aeroporto do Bacacheri, em Curitiba.

A equipe da aeronáutica também acompanhou o resgate e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela ANAC, órgão responsável por aeronaves civis.