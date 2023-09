IAT apresenta trilhas paranaenses em congresso nacional no Rio de Janeiro

As boas práticas do Paraná implementadas pelo Instituto Água e Terra (IAT) no aproveitamento das Unidades de Conservação (UCs) de Uso Sustentável serão debatidas a partir desta quarta-feira (20) durante o 2º Congresso Brasileiro de Trilhas, em Niterói (RJ). Além do espaço para promoção das UCs locais, o Estado integrará painéis de discussão. Diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto mediará a mesa redonda sobre “Boas práticas em trilhas de longo curso pelo Brasil”. O evento vai até domingo (24).

“O IAT participa com destaque da programação de palestras e mediação, mas terá também um ponto de exposição para divulgar as trilhas de longo curso nas nossas Unidades de Conservação e todos os projetos que englobam o projeto Parques Paraná para o uso público e visitação”, explica Andreguetto.

De acordo com ele, as trilhas encravadas nos parques paranaenses são ferramentas de conservação das áreas protegidas, do fomento do turismo e da geração de renda, principalmente para a população local. Dar oportunidade para os visitantes estarem em contato com a natureza, com o acesso aos atributos culturais, à beleza cênica e à biodiversidade, destaca o diretor, é uma forma de sensibilizar a população para a importância da conservação desses ambientes.

Outro ponto é que esses caminhos naturais ajudam ainda na conectividade de Unidades de Conservação próximas, como é o caso do caminho do Itupava, que liga o Parque Estadual Serra da Baitaca, entre Piraquara e Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba, ao Parque Estadual Pico do Marumbi, em Morretes, no Litoral.

“Essas trilhas acabam por envolver diversos atores da sociedade para a proteção dessas áreas que são habitats de diversas espécies ameaçadas de extinção, tanto da flora quanto da fauna”, afirma Andreguetto. “E é tudo isso que vamos mostrar para o Brasil por meio desse congresso no Rio de Janeiro”.

TRILHAS DO PARANÁ– O Governo do Paraná, por meio do IAT, administra atualmente 72 Unidades de Conservação, das quais 28 estão abertas para visitação. Elas integram o maciço verde do Paraná, composto no total por 26.250,42 km² de áreas protegidas por legislação (Lei 9.985, de 18 de julho de 2000). As principais trilhas de longo percurso do Estado estão localizadas no no Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Pico Paraná, entre Campina Grande do Sul e Antonina, e Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi.

CONGRESSO– O 2º Congresso Brasileiro de Trilhas, organizado pela Associação Rede Brasileira de Trilhas, terá compartilhamento de conhecimento, debates estratégicos e criação de conexões com demais gestores e amantes do esporte e da natureza. A programação conta com palestras, workshops e discussões de políticas para impulsionar a sustentabilidade, preservação, turismo responsável e inovação ambiental.

O evento é voltado para o público geral, gestores com atuação nas áreas de turismo, cultura, e unidades de conservação, assim como os responsáveis por Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), entre outros.

OUTROS EVENTOS– Além do Congresso, o IAT participa, também nesta quarta-feira (20), do Fórum Nacional de Dirigentes de Unidades de Conservação, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, em Niterói (RJ). Já entre quarta e quinta-feira (21) integra o 26º Boat Show São Paulo , na capital paulista, considerado o maior evento da América Latina sobre o turismo náutico.