Avião que decolou de Siqueira Campos cai e duas pessoas morrem

Uma aeronave que decolou do aeroporto de Siqueira Campos no domingo (17) foi encontrada em uma mata na região da cidade de Dr. Ulysses no início da tarde desta segunda-feira (18). Os dois ocupantes foram encontrados sem vida.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a aeronave Cessna modelo 170 com prefixo PP-DSX, de propriedade do piloto Carlos Roberto Francisconi, proprietário da empresa Aerofotobras, decolou da cidade de União da Vitória com destino a região do Norte Pioneiro onde o piloto e um passageiro, identificado como Cristiano, realizaram voos sobre municípios da região.

Em seguida, o monomotor teria decolado do aeroporto de Siqueira Campos com destino a cidade de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba. O retorno para União da Vitória estava previsto para acontecer as 16h00, mas não ocorreu e desde então o monomotor não foi mais visto e não houve mais contato com os tripulantes.

Na manhã desta segunda-feira uma equipe da Força Aérea Brasileira deu início as buscas pelo monomotor seguindo sua rota e sobrevoando os municípios de Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Carlópolis e Quatiguá. Em seguida, partiram em direção a região de Cerro Azul seguindo a rota que seria feita pelo Cessna.

Já no início da tarde um monomotor foi encontrado caído em uma mata na região de Dr. Ulysses. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro a ocorrência. Conforme informações preliminares, nenhum dos ocupantes do avião sobreviveu.

Equipes do IML, Polícia Civil e Científica foram acionadas para dar sequência no atendimento a ocorrência. O caso deve ser repassado a Anac que investiga acidentes aéreos.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.