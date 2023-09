Morre José Pererira Neto, ex-prefeito de Santana do Itararé

Morreu na manhã desta segunda-feira (18) o ex-prefeito do município de Santana do Itararé José Prereira Neto, mais conhecido como Zé Mota.

O ex-político nasceu em 1940 e tinha 82 anos de idade. Ele era filho de Benedito José Pereira e Maria Aparecida Mota. Na vida política, Zé Mota atuou como prefeito do município por dois mandatos na década de 1980, foi vice-prefeito em duas ocasiões da década de 1990, e também atuou como secretário municipal de Saúde e chefe de Gabinete.

O velório está sendo realizado na residência onde Zé Mota viveu os últimos anos de sua vida e o enterro está programado para as 09h00 da terça-feira (19) no cemitério municipal de Santana do Itararé.

Ele deixa oito filhos, 18 netos e 4 bisnetos.

A prefeitura municipal de Santana do Itararé lamentou a morte do ex-prefeito decretando luto oficial de sete dias.