Casal é preso com mais de 30 kg de maconha no Norte Pioneiro

Duas pessoas foram presas na madrugada da última segunda-feira (11) em posse de mais de 30 kg de maconha. A prisão aconteceu durante uma operação policial realizada na PR-855 em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas e armas em rodovias paranaenses quando, por volta da 00h00, foi realizada a abordagem de um ônibus de viagem interestadual que fazia a linha Foz do Iguaçu para Campinas/SP.

Com apoio do cão farejador Arius, as buscas no interior do ônibus indicaram duas malas suspeitas. Um casal com idades de 19 e 24 anos foi identificado como proprietário das bagagens e, durante a averiguação do conteúdo, os policiais encontraram 49 tabletes de maconha que, ao serem pesados, aferiram 34,3 kg da erva.

Indagados sobre a situação informaram que foram contratados por uma mulher que mora no município de Sarandi e pegaram um taxi de Maringá com destino a Londrina, local onde embarcaram no ônibus. Eles receberiam o valor de R$ 1 mil para levar a droga até a cidade de Campinas.

Frente aos fatos, os dois suspeitos foram presos e encaminhados juntamente com a droga apreendida até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.