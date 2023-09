Três alunos do NRE Wenceslau Braz conquistam ouro nas Olímpiadas de Matemática

A terça-feira (12) foi um dia especial para estudantes e professores de três instituições de ensino que fazem parte do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do NRE de Wenceslau Braz, os alunos Williara de Souza, do Colégio Estadual Lauro Sangriman, Gabriel Pache Lopes, do Colégio Estadual Costa Neto, e o Aluno Leonardo Benedik, do Colégio Estadual Costa e Silva, foram premiados com a medalha de ouro das Olímpiadas de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná.

Em todo o Paraná, 123 alunos conquistaram o ouro na Omap. Eles foram premiados em evento promovido pela Secretaria de Estado da Educação em Foz do Iguaçu com a presença do secretário de Educação, Roni Miranda.

Desde a primeira fase da competição, mais de 860 mil estudantes do 6º ao 9º ano do Fundamental e 1ª a 3ª série do Ensino Médio participaram da olímpiada, sendo que mais de 106 mil avançaram para segunda fase. A final contou com a participação de 4,5 mil estudantes que realizaram as provas entre 31 de julho e 4 de agosto.