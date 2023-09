Jaguariaíva celebra os 200 anos com a maior festa de sua história

O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, celebra nesta sexta-feira (15) seu aniversário de 200 anos. Em uma data tão especial, a programação de atividades promovida pela prefeitura para comemorar o bicentenário é a maior da história do município.

Desde o início do ano a prefeitura municipal por meio de suas secretarias vem promovendo uma série de ações para celebrar o aniversário da cidade. Todos os meses no dia 15 foram realizados atos cívicos com a participação da comunidade para homenagear a história do município. Houve apresentações, atos cívicos, poesias, música e outras ações.

Também foi promovida a Gincana Jaguariaíva 200 anos. A ação foi realizada pela secretaria municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer e contou com o apoio de empresas do município e a adesão dos jaguariaivenses. Além de promover uma competição saudável entre as equipes com muito esporte e lazer, a ação também teve um caráter social com a arrecadação de toneladas de alimentos e materiais de higiene destinados a Casa Lar, Lar Bom Jesus, projeto Vida e Cesta Solidária do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria.

Empresas e comerciantes que fazem parte da história e do desenvolvimento de Jaguariaíva também foram homenageadas em uma cerimônia realizada no Cine Teatro Valéria Luercy com a Comenda Jaguariaíva 200 anos. A homenagem também foi entregue a empresa BO Paper, uma das maiores e mais tradicionais do município.

Na área da educação, os alunos da Rede Municipal de Educação participaram de diversas atividades e concursos relacionados a história do município. Os estudantes puderam visitar espaços públicos e prédios históricos do município, além de participar de concursos e receber prêmios pela produção de textos, poesias, música e registro de fotos de assuntos relacionados aos 200 anos de Jaguariaíva.

Destacando as belezas do município, o concurso “Miss Jaguariaíva” também fez parte das atrações do bicentenário do município. Além de representar as belezas de Jaguariaíva, o concurso também elegeu a Missa Turismo Jaguariaíva que irá ser a representante do turismo do município. Durante o concurso, as candidatas visitaram diferentes pontos turísticos e históricos da cidade e da zona rural conhecendo assim um pouco da história destes lugares.

Já nesta quinta-feira (14) um dos momentos mais esperados pela população enfim chegou. Teve início o VIII Festival de Cultura e IV Festa do Peão. A estrutura montada para os shows também conta com vários stands, camarotes e praça de alimentação. A abertura oficial contou com a primeira noite de rodeio e show com a dupla César Menotti&Fabiano.

Na sexta-feira (15) a programação conta com a Alvorada Tropeira, no parque Dr. Ruy Cunha, cavalgada, atos cívicos, missa de Ação de Graças no Santuário Bom Jesus da Pedra Fria, almoço no salão do Santuário, solenidade na Praça Getúlio Vargas, feira de artesanato, stands culturais, lançamento do Portal do Turismo, homenagens da Câmara dos Vereadores, rodeio e show com Clayton e Romário.

No sábado a programação conta com a atividades como passeio de motociclistas, evento Jaguar Moto Rock, Rodeio e show com Matheus e Kauan. No último dia de festa, domingo (17), os portões do Festival abrem a partir das 10h00 e as atividades seguem até o fim da noite com rodeio e show com a dupla Thaeme e Thiago.