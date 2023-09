Suspeito quebra a perna e é preso após praticar assalto

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, prendeu na manhã desta quinta-feira (14) um indivíduo acusado de praticar um assalto durante o fim de semana no município.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, na madrugada do último domingo (10) o suspeito teria invadido uma residência que fica situada a Vila São José e mencionando estar armado anunciou o assalto. O casal de moradores relatou a polícia que o suspeito foi violente lhes agredindo com chutes. Ele roubou do local uma câmera, um aparelho celular e cartões bancários.

Após praticar o crime e tentar fugir do local, o suspeito acabou sendo agredido por uma das vítimas que reagiu ao assalto. Com isso, ele ficou com lesões e ferimentos na cabeça, além de cair ao tentar pular o muro da residência e quebrar a perna. Ainda assim, ele conseguiu fugir do local do crime.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que deu início às investigações conseguindo identificar o autor do crime como um homem de 34 anos. O delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva do suspeito a qual foi acatada pela Justiça. Com isso, foi cumprido o mandado de prisão e o homem localizado no município de Jacarezinho sendo preso e encaminhado a cadeia pública de Andirá onde permanece a disposição da Justiça.