Suspeito de matar esposa a facadas sofre acidente e morre carbonizado

Um homem de 46 anos, suspeito de matar a esposa a facadas, morreu em um acidente de trânsito horas após o crime. A situação foi registrada na manhã desta quinta-feira (14) no município de Querência do Norte, região Noroeste do Paraná.

De acordo com as informações apuradas pela equipe do Portal de Notícias OBemdito, a equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao endereço informado, os policiais se depararam com uma mulher que havia sido morta a facadas.

A filha da vítima relatou aos policiais que o autor do crime seria o seu pai que fugiu com o veículo da família logo após tirar a vida da mulher.

Momentos depois os policiais receberam a informação de que o veículo do suspeito estava trafegando por uma rodovia sentido a cidade de Santa Cruz do Monte Castelo quando acabou se envolvendo em um acidente. O VW/Voyage conduzido pelo suspeito bateu em uma caçamba e pegou fogo. O motorista morreu carbonizado.

O caso segue sendo investigado.