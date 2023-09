Homem invade residência e ameaça ex-esposa com um facão

Uma mulher passou por momentos de pânico e medo ao ter sua casa invadida pelo ex-marido. A ocorrência foi registrada na noite do último sábado (09) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada ao bairro Jardim Figueira. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, a mulher passou a relatar que seu ex-marido, o qual inclusive tem uma medida protetiva de urgência que o impede de se aproximar dela, invadiu sua casa e, armado com um facão, passou a lhe fazer diversas ameaças. A mulher ainda informou que conseguiu fugir do suspeito para chamar a polícia.

Os policiais realizaram diligências em busca do suspeito que havia deixado o local do crime, mas ele não foi encontrado. A vítima foi orientada quanto as medidas cabíveis ao caso.