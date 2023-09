Três empresas disputam obra da restauração em concreto entre Goioerê e Quarto Centenário

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou o resultado da análise das propostas de preços da licitação da obra de restauração em concreto (whitetopping) e terceiras faixas da PR-180 entre Goioerê e Quarto Centenário, na região Centro-Oeste.

Três empresas foram classificadas, com propostas variando de R$ 61.708.743,49 a R$ 70.980.645,97, e vão participar da próxima etapa – a abertura dos envelopes com documentos de habilitação. A sessão está marcada para 29 de setembro, às 10h, no auditório térreo da sede do DER/PR em Curitiba, com transmitida ao vivo pela internet.

A publicação do resultado, tanto em Diário Oficial quanto no portal Compras Paraná, dá início ao período de cinco dias úteis para interposição de recursos, seguido por igual período para apresentação de contrarrazões.

Os serviços serão feitos do km 217,02 em Goioerê até o km 228,15 em Quarto Centenário (11 quilômetros). O pavimento atual passará por fresagem e reperfilagem para receber as novas placas de concreto de 21 centímetros de espessura. As faixas de rolamento serão alargadas dos atuais 3,20 metros a 3,40 metros para 3,60 metros cada, incluindo as novas terceiras faixas, que irão resolver os pontos em que há congestionamento de veículos pesados e ultrapassagens irregulares.

Os acostamentos terão 2,50 m cada, em ambos os lados da rodovia, também com pavimento rígido de concreto, com placas de 15 cm de espessura nestes espaços.

Serão três interseções em nível no trecho, incluindo o entroncamento da PR-180 com a Avenida Vicente Carlos, em Goioerê, que passará a ser uma rótula alongada; um retorno operacional com via marginal na Estrada do Aeroporto; e acessos do tipo “gota” com refúgio central para acessar o perímetro urbano de Quarto Centenário. Também serão adequados e melhorados os acessos aos lotes lindeiros, que incluem cooperativas, indústrias e espaços públicos.

A obra prevê ainda a implantação de dispositivos de drenagem para lidar com águas da chuva e águas subterrâneas, nova sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança, revestimento vegetal nos espaços próximos à pista e pontos de parada de ônibus, entre outros. A nova iluminação viária consistirá em 102 postes metálicos de 12 metros de altura, com luminárias LED e rede elétrica de distribuição trifásica em média tensão.

O traçado da PR-180 será mantido, exceto para correção da geometria de algumas curvas que apresentam maior risco de acidentes. Com todas as melhorias no pavimento, alargamento das faixas de rolamento e garantidas as condições de segurança, a velocidade diretriz da rodovia passará de 80 km/h para 100 km/h. O prazo de execução dos serviços, concluída a licitação, assinado o contrato e emitida a ordem de serviço, é de 360 dias corridos.

PROJETO– O projeto executivo de restauração e ampliação da capacidade desse trecho da PR-180 é resultado da parceria entre a Secretaria de Infraestrutura e Logística e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na forma do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná.