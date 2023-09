Homem é preso suspeito de esfaquear mulher em Arapoti

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser esfaqueada por um homem. O crime aconteceu na madrugada do domingo (10) no município de Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 04h00 os agentes receberam um chamado para prestar apoio a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) onde uma pessoa havia sido esfaqueada na Vila Romana 2. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com a vítima caída ao chão da residência com várias perfurações causadas por arma branca em seu corpo. A equipe do SAMU realizou os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

Em contato com testemunhas, os policiais foram informados sobre as características do suspeito e deram início as diligências para encontrar o autor do crime. O homem acabou sendo encontrado e, ao ser indagado sobre a situação, teria relatado que estava junto com a vítima quando houve uma discussão e ele acabou desferindo as facadas.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

O crime deve ser investigado.