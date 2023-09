Nova subestação de energia no Norte Pioneiro já atende 45 mil domicílios

Cerca de 45 mil domicílios do Norte Pioneiro já são atendidos por uma nova unidade de distribuição de energia colocada em operação pela Copel. A obra concluída no município de Joaquim Távora recebeu investimento de R$ 28 milhões, com o objetivo de disponibilizar mais energia para o crescimento da região, além de aprimorar a qualidade do fornecimento a casas, comércios, indústrias e propriedades rurais.

De acordo com o superintendente de Engenharia de Expansão da Copel, Edison Ribeiro, o empreendimento de alta tensão vem atender o aumento de demanda observado na região e dará mais flexibilidade à operação do sistema de distribuição.

“A primeira contribuição importante desta obra é o acréscimo de 41MVA (megavolts-ampères) ao sistema de distribuição, ou seja, aumenta nossa capacidade de transformação e entrega de energia aos municípios da região”, explica o engenheiro.

O outro benefício que ele elenca é uma esperada redução dos desligamentos. “A entrada em operação da nova subestação nos permite integrar circuitos, criando redundâncias e aumentando as possibilidades de alimentação a cada área atendida”, detalha Ribeiro.

Localizada próxima à saída para Santo Antônio da Platina, a subestação opera em 138 mil volts, e está conectada por linhas de transmissão a estruturas semelhantes localizadas em Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos.

INVESTIMENTOS– Além da subestação Joaquim Távora, a Copel trabalha na ampliação de outras quatro unidades no Norte do Estado, em Arapongas, São Pedro do Ivaí, Faxinal e Londrina. A região conta com a primeira usina solar com participação da Companhia, em Bandeirantes, e atualmente tem duas novas plantas em construção, em Arapongas e Santo Antônio da Platina.

No triênio compreendido entre 2023 e 2025, a Copel pretende investir R$ 660 milhões em obras na região. Os valores são direcionados à expansão, fortalecimento e modernização do sistema elétrico de distribuição, assim como atendimento a novos consumidores.

Parte significativa dos investimentos previstos é aplicada pelo Programa Paraná Trifásico, que fortalece a espinha dorsal da rede elétrica para atendimento a propriedades rurais em todo o Estado. São R$ 56 milhões destinados para o Norte do Paraná. Já há 1,9 mil quilômetros de novas redes trifásicas em operação, e outros 2 mil em execução, na região.