Detonação de rochas vai bloquear a PR-317 na tarde desta quinta-feira, em Iguaraçu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-317 será bloqueada entre Maringá e Iguaraçu, na região Noroeste, na tarde desta quinta-feira (14) para detonação de rochas. A medida é necessária para avançar nas obras de duplicação da rodovia entre os dois municípios.

Serão duas detonações – a primeira às 14h e a segunda às 14h15min, ambas no km 81, situado entre a Unidade Iguaraçu da Cocamar e o conjunto residencial Alphaville Maringá.

O tráfego ficará totalmente bloqueado no local um pouco antes da operação e permanecerá interditado até ser concluída a limpeza das pistas e a avaliação do DER/PR. A rodovia deve ser liberada até o final da tarde. A operação conta com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Confira o local das detonações de rochas AQUI .

OBRA– A duplicação prevê um trecho de 21,82 quilômetros, que contempla toda extensão entre Maringá e Iguaraçu. Ela inclui cinco quilômetros de vias marginais, três viadutos, dez retornos, duas passarelas e a duplicação da ponte sobre o Rio Pirapó. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 183.456.873,42.

A obra atingiu 27,35% de execução, com os serviços mais avançados em terraplenagem, já 53,69% feita. A implantação dos viadutos está 31,25% executada, e os dispositivos de drenagem 28,80%. A pavimentação da nova pista atingiu 26,04%. A obra deve ser concluída no ano que vem.