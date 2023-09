Mulher desaparece após sair para encontrar morador de Ibaiti

A equipe da Polícia Civil de Itaporanga, interior de São Paulo, está investigando o desaparecimento de uma mulher de 42 anos que saiu para encontrar um homem que conheceu nas redes sociais e desde então não foi mais vista.

De acordo com as informações apuradas pelo G1 Notícias, a família relatou que Fabiane de Fátima Gonçalves Scardueli saiu de sua casa em Itaporanga no dia 02 de setembro informando que iria encontrar um homem morador do município de Ibaiti, no Norte Pioneiro, que ela havia conhecido através de App de relacionamentos.

Fabiane deixou sua casa trajando uma blusa de frio de cor rosa, calça jeans e um tênis branco levando consigo um aparelho celular, seus documentos, uma bolsa e uma sacola de plástico. Desde então, a mulher não foi mais vista.

Familiares de Fabiane ainda relataram que no dia 04 de setembro a mulher entrou em contato com a família informando que voltaria para sua casa no dia 05, uma quarta-feira, mas isso não aconteceu. Além do desaparecimento, a mulher também não respondeu mais mensagens nem atendeu ligações.

Também foi relatado a equipe policial que Fabiane já havia se encontrado com o referido homem outras vezes.

O caso foi registrado na Polícia Civil e segue sendo investigado.