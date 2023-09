Marquise de farmácia desaba e deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas pela marquise de um comércio que desabou. A ocorrência foi registrada no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, na tarde desta segunda-feira (11).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h00 os agentes receberam um chamado para prestar apoio as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Siate no atendimento a uma ocorrência registrada na região Central do município com duas pessoas feridas.

Diante do chamado os policiais foram até a Avenida XV de Novembro onde foi constatado que a marquise de uma farmácia havia desabado a atingido dois pedestres que passavam pelo local. As duas pessoas, com idades de 31 e 39 anos, tiveram ferimentos sendo encaminhadas a Santa Casa para passar por avaliação médica. Uma das vítimas teve a perna quebrada e uma fratura exposta sendo necessário realização de cirurgia.