Entidades sociais de 27 cidades ganharam prêmios de R$ 5 mil do Nota Paraná

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, sorteou 40 entidades sociais de 27 cidades do Estado com prêmios de R$ 5 mil nesta segunda-feira (11).

As instituições sociais premiadas são de Curitiba (5), Ponta Grossa (4), Foz de Iguaçu (3), Fazenda Rio Grande (2), Paranavaí (2), Maringá (2), Toledo (2), Apucarana, Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Céu Azul, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Inácio Martins, Ipiranga, Itaúna do Sul, Laranjeiras do Sul, Londrina, Pato Branco, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, São Jorge do Ivaí, Tapejara, Ubiratã e Umuarama.

É possível ver a lista completa das entidades sorteadas AQUI . Esta foi a primeira edição do sorteio desde a mudança na regulamentação , que aumentou o número de organizações premiadas. Antes, 10 entidades sorteadas eram contempladas com R$ 10 mil cada; a partir deste mês de setembro, serão 40 organizações sorteadas com R$ 5 mil.

O programa tem cadastradas atualmente 1.720 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas recebem ao menos R$ 100 todos os meses, além de concorrem aos prêmios principais.

COMO DOAR– Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa ou não deseja informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que passa a ter mais chances de ser contemplada.

Também a partir de setembro, o consumidor pode vincular o CPF ao CNPJ de uma instituição social cadastrada para a transferência do crédito. Isso permite que todas as notas emitidas a esse consumidor sejam doadas automaticamente para a entidade selecionada.A vinculação pode ser feita através do site do Nota Paraná . Em breve, a funcionalidade estará disponível também no aplicativo do programa.

Além disso, há três outras formas de efetivar a doação: por meio da aba “Minhas Doações” do site do Nota Paraná , onde será necessário inserir CPF, senha e a chave de acesso da nota fiscal.

Pelo aplicativo do Nota Paraná, disponível para Android e iOS , em que é necessário escolher a opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal.

Por fim, a nota fiscal também pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais. A própria instituição recolhe as notas das urnas e se encarrega de cadastrá-las usando o site ou aplicativo do Nota Paraná.

CONTEMPLADOS COM R$ 10 MIL–Além dos prêmios maiores de R$ 1 milhão, R$ 100 mil e R$ 50 mil, que saíram respectivamente para moradores das cidades de Curitiba, Guarapuava e Araucária , dez consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil.

Os sorteados são de Maringá – dos bairros Jardim Fregadoli (final do CPF 579-00); Vila Bosque (299-09) e Jardim São Clemente (339-49); Curitiba - dos bairros Novo Mundo (179-38) e Jardim Social (959-00); Nova Esperança, bairro Centro (399-63); Foz do Iguaçu, bairro Jardim Lancaster (final do CPF 759-24); de Pato Bragado, bairro Lot Continental (619-90); Umuarama, bairro Centro (388-02) e de Rolândia, cujo bairro não está identificado no cadastro (789-59).

Os ganhadores podem verificar os bilhetes premiados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná, e transferir o valor para a conta cadastrada no programa.

Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50, e 8 mil prêmios de R$ 100 foram distribuídos por meio do Paraná Pay.