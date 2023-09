Mais vagas e digitalização: Paraná é o 1º do País a implantar projeto de modernização do Sine

Referência nacional em intermediação de mão de obra por meio das Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento, o Paraná será o primeiro estado a implantar o novo modelo de atendimento ao cidadão desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Dataprev. Técnicos do Sistema Nacional do Emprego (Sine-PR) iniciaram nesta segunda-feira (11) o curso de capacitação para o uso das ferramentas digitais na captação e oferta de vagas de emprego.

A mudança permitirá alcançar vagas melhores e que habitualmente não passam pelas unidades de atendimento. Além da melhoria do contato presencial, serão ofertadas vagas de forma remota, por meio de aplicativo.

O novo sistema também utilizará Carteira de Trabalho Digital e E-social. Em linhas gerais, o empregador poderá oferecer uma vaga por meio virtual e dar andamento ao processo de contratação pelo sistema digital. O trabalho de pré-seleção de candidatos, até então feito por agentes Sine, será pela própria empresa quando ela estabelece requisitos que devem constar no currículo do candidato.

O curso de capacitação dos técnicos segue até sexta-feira (15), com módulos que incluem mudanças em todos os serviços prestados pelo Sine estadual, incluindo Seguro-Desemprego. Em março deste ano, equipes do MTE e Dataprev estiveram no Paraná para iniciar a elaboração de um projeto-piloto, em parceria com o Estado, para o desenvolvimento de um sistema moderno de atendimento ao cidadão, facilitando também o trabalho de agentes e técnicos do Sine-PR.

"Agora é o momento de treinarmos nossa equipe para testar o projeto, que será utilizado por outros estados", destacou o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes. Ele acompanhou o primeiro dia do curso de capacitação e reforçou a importância do Paraná na elaboração do projeto de modernização do Sine nacional.

"O desempenho do Estado na intermediação de mão de obra foi preponderante para que o Ministério do Trabalho desse a partida desta importante e necessária modernização nas Agências do Trabalhador. Se hoje já apresentamos os melhores resultados em todo o País, com a implantação do modelo digital teremos números ainda mais expressivos", disse.

MELHOR RESULTADO– O Paraná teve o melhor mês de julho em empregabilidade nas Agências do Trabalhador em 12 anos . Foram 12.440 contratos de trabalho com carteira assinada intermediados. O boletim da empregabilidade do mês de agosto, que será divulgado nesta semana, deve superar o resultado de julho, conforme monitoramento preliminar feito pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Os dados oficiais são encaminhados pelo MTE.