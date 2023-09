Rodovia entre Doutor Camargo e Floresta tem obras de segurança viária e recuperação de erosão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou melhorias na segurança viária de 27,1 quilômetros da PR-551, contemplando os municípios de Doutor Camargo, Ivatuba e Floresta, todos na região Noroeste.

Foram investidos ao todo R$ 601.199,04 no trecho, por meio do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná). Foi executada nova sinalização horizontal, com pintura de linhas nos bordos e eixos da rodovia, inscrições no pavimento, marcas de canalização e marcas transversais. Também foram implantadas novas placas de sinalização vertical, conforme definido em projeto executivo de engenharia específico para este trecho rodoviário, que tem início no entroncamento com a Rodovia PR-323 em Doutor Camargo, e conclui no entroncamento com a Rodovia PR-317, acesso para Floresta.

Os serviços foram executados por meio do lote 5 do Proseg Paraná, que atende 1.519,14 quilômetros de rodovias estaduais da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, com um investimento de R$ 61,64 milhões. O prazo de execução do lote vai até novembro de 2024.

O programa realiza serviços de segurança viária na malha rodoviária do Estado com o objetivo de diminuir o número de acidentes, utilizando dispositivos e soluções que auxiliem os usuários, principalmente no período noturno. O programa está dividido em oito lotes, que contemplam 9.965,43 quilômetros de rodovias paranaenses, com investimento total de R$ 412,20 milhões do Governo do Paraná.

DRENAGEM –No mesmo trecho PR-551 está em andamento uma obra de recuperação de três pontos de erosão, um investimento de R$ 887.990,41, com previsão de conclusão em outubro. Estão em fase de finalização os serviços nos km 23+090 e km 24+063, que incluem a substituição de boca de bueiro e de parte dos bueiros de concreto sob a rodovia, cujos danos resultaram no surgimento de erosão. Também foi recuperado o talude destes segmentos, com depósito de novo solo e plantio de mudas, grama e capim de enleivamento.

No km 22+052 serão implantadas novas sarjetas de concreto no lugar das peças danificadas, e substituído o solo que sofreu erosão, seguido por plantio de revestimento vegetal (enleivamento).

A obra prevê implantação de novas defensas metálicas e terminais absorvedores de energia para velocidades de até 80 km/h, nos três segmentos contemplados, sendo uma medida adicional para garantir mais segurança aos usuários.