Acidente mata caminhoneiro na BR-153 em Ibaiti

Um grave acidente de trânsito registrado neste domingo (10) tirou a vida de um caminhoneiro na BR-153 em Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do km 122 da rodovia. Um jovem de 22 anos conduzia um caminhão bitruck carregado com açúcar mascavo que seguia de Jaboti, no Norte Pioneiro, para uma cidade de Santa Cataria. Quando passava por Ibaiti, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou atingindo um barranco.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar atendimento a vítima, mas devido a violência do impacto a cabine do caminhão ficou destruída e o motorista morreu no local.

A equipe da PRE também esteve no local prestando atendimento a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.